Horas depois de escapar de ataque, homem é achado morto

Crime ocorreu numa área de invasão do bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um grupo de criminosos invadiu uma casa e matou, com dois tiros na cabeça, o morador Hyago Rodrigues Moreira, de 22 anos. A execução aconteceu na passagem Douglas, numa área de invasão do bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

O corpo só foi encontrado por volta de 15h40 deste sábado (19), após uma ligação ao 190. Contudo, pela rigidez cadavérica, a Polícia Científica estima que a morte tenha ocorrido horas antes.

O delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios, não tem dúvidas que se trata de mais uma execução relacionada à guerra entre faccionados.

Ele apurou que a vítima havia escapado de um atentado ocorrido na noite anterior (18), na Rua Maria Neuza do Carmo, também no bairro Infraero I, onde três homens foram atacados a tiros e dois deles acabaram morrendo na chegada ao Hospital de Emergência do Centro.

Com medo de represálias por parte do crime organizado, moradores da região disseram apenas que Hyago estava morando a pouco tempo na casa, juntamente com um irmão dele, que sumiu após o assassinato.

A PM saturou a área conflituosa, mas ninguém foi preso. Agora, a identidade dos criminosos é investigada pela Polícia Civil.