Refém em assalto, desembargador do AP é obrigado a fazer pix

Gilberto Pinheiro estava numa fábrica de palmito quando foi surpreendido pelos bandidos

Por OLHO DE BOTO

O desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), desembargador Gilberto Pinheiro, estava entre as vítimas de um assalto ocorrido ontem (2) a tarde numa ilha do Pará, próxima de Belém. Ele chegou a ser amarrado pelos criminosos que exigiram uma transferência bancária.

O assalto ocorreu dentro de uma fábrica de palmito de um amigo do magistrado, que estava fazendo uma visita ao local quando pelo menos três bandidos chegaram anunciando o assalto.

De acordo com reportagem do Balanço Geral Pará (TV Record), ele chegou a ficar amarrado com o empresário e obrigado a fazer um PIX no valor de R$ 7 mil. Somente após a transferência é que eles foram libertados. De acordo com boletim de ocorrência, o empresário também teria feito um pix de R$ 12 mil.

Um dos criminosos foi reconhecido por testemunhas como ex-funcionário da fábrica, de acordo com a reportagem postada no perfil do jornalista Pedro Pessoa, nesta quinta-feira (3).

Testemunhas relataram que o desembargador ficou bastante nervoso e abalado. Ele foi levado por policiais do Batalhão Fluvial da PM do Pará para um porto privada na região metropolitana e depois para prestar depoimento numa delegacia de polícia.

A assessoria do Tribunal de Justiça do Amapá confirmou o assalto e que os bandidos estavam armados. Apesar das ameaças, o desembargador não foi ferido.