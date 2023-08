Senador confirma Flávio Dino no AP para lançar programa de segurança pública

INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL

Convite para estar em Macapá foi feito em julho pelo senador Randolfe Rodrigues e o governador Clécio Luís

O ministro da Justiça, Flávio Dino, estará em Macapá na próxima segunda-feira (7) para lançar a segunda versão do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2).

O convite tinha sido feito em julho pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido) e o governador Clécio Luís (SD).

No lançamento, que ocorrerá na Fortaleza de São José de Macapá, às 9h30, o ministro pretende entregar equipamentos para forças de segurança.

“Estamos convictos que nosso estado está vivendo um novo momento de muitos investimentos do governo federal, que irão gerar ainda mais desenvolvimento para o estado. A vinda do ministro Flávio Dino mostra que todos os segmentos são prioridade, e com a segurança pública não será diferente”, avalia Randolfe.