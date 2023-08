Suposto triângulo amoroso entre policiais termina em tiro, ferido e prisão

Caso foi investigado pela Delegacia das Mulheres do Amapá.

Por LEONARDO MELO

A polícia do Amapá investiga um caso que teria iniciado com um possível triângulo amoroso entre policiais militares e que terminou em tiro, um ferido e na prisão de um oficial. Ele foi solto na última sexta-feira (18) por decisão da justiça, e aguardará o processo em liberdade. Uma medida protetiva foi expedida.

O inquérito envolve um tenente, uma sargento e um soldado, todos lotados no 5º Batalhão da Polícia Militar do Amapá. De acordo com as investigações, o tenente e a sargento foram casados, mas ele estava separado dela, com quem teve um filho.

Na madrugada do dia 4, o oficial foi até a casa da ex-esposa, num condomínio na zona oeste de Macapá, e baleou o soldado que estava no imóvel. O soldado foi socorrido, passou por uma cirurgia e está se recuperando do ferimento.

O oficial se apresentou espontaneamente numa delegacia de polícia, prestou depoimento e foi preso em flagrante. A prisão foi convertida depois em preventiva.

Procurada pelo Portal SN, a defesa do oficial alega que o tiro foi disparado após um mal-entendido.

“Ele sempre tem acesso à casa por causa do filho. (…) Quando chegou, ele viu alguém correndo armado para os fundos da residência e atirou na perna dele. Só depois que ele viu ser um soldado”, afirmou o advogado de defesa, Pablo Nery.

Na última sexta-feira (18), na audiência de justificação, o magistrado entendeu que não há motivos para manter a prisão preventiva do tenente, que chegou a ficar preso inicialmente no quartel da corporação e depois foi transferido para o Centro de Custódia do Iapen.

Ele deve responder a um processo por lesão corporal, violência doméstica e disparo de arma de fogo.