Homem que matou jacaré com terçadadas é identificado

Crueldade ocorreu na orla do Bairro Cidade Nova, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos dois homens que aparecem em um vídeo de grande repercussão, matando um jacaré a pedradas e terçadadas na orla de Macapá foi identificado e vai responder, em liberdade, por crime ambiental.

Acompanhado de um advogado, o autônomo Lucineu do Santos Freire, o Sarito, de 40 anos, prestou depoimento ao delegado Wellington Ferraz, da Polícia Civil do Amapá, nesta manhã de terça-feira (19).

Morador do Bairro Cidade Nova, na zona oeste de Macapá, local onde ocorreu a crueldade com o animal, ele foi indiciado na forma do Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais brasileira: “Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”. Em caso de condenação, a pena é detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa.

O segundo suspeito que aparece nas filmagens – o que joga pedras de concreto na cabeça do animal – ainda não foi identificado. Mas, a polícia também está à procura dele pelo mesmo crime.

O vídeo viralizou nas redes sociais no dia do delito, 14 de julho. Eram 7h, quando o animal foi avistado e logo uma aglomeração se formou no muro de arrimo da orla. Sarito e outro suspeito desceram até as margens do Rio Amazonas e começaram a atacar o jacaré.

Segundo o delegado Ferraz, em depoimento, Sarito afirmou que após matar o animal, o corpo foi separado em partes por ele, com o mesmo terçado usado para tirar a vida do anfíbio. Um quarto do animal, ele disse ter levado para si, para consumo próprio.

O delegado criticou fortemente a ação, sobretudo pela presença de crianças e outros jovens ali no momento.

“O que chamou atenção é a tamanha violência que tratou animal ali, naquele momento. É uma cena muito forte. E fica um péssimo exemplo aí para as crianças, para os adolescentes que estavam no local, testemunhar uma cena tão abominável, truculenta, com animal que tava num ambiente natural dele, ali é a margem de um rio. É um crime que não adianta a pessoa dizer que não sabia, é público e notório aqui em todo estado que são os animais silvestres e quem pode e quem não pode matar esse animal. Então assim fica a nossa mensagem e fica o exemplo para que outras pessoas, eventualmente quando encontrar um animal na orla da cidade, e em qualquer outro ambiente, que não trate o animal dessa forma”, ponderou o delegado.