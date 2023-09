Mais 2 suspeitos de executar marido e arrancar dedos da esposa morrem

CONFRONTOS COM A POLÍCIA

Confrontos ocorreram no município de Calçoene e na zona rural de Macapá.

A Polícia Militar confirmou mais duas mortes por intervenção de suspeitos que teriam participado de uma execução no último domingo (10), na comunidade de Ilha Redonda, zona rural de Macapá, onde Anderson Lima Ramos foi morto com um tiro na cabeça dentro da casa onde morava, e a esposa dele teve dedos da mão direita decepados pelos assassinos.

Os confrontos que resultaram nas mortes do segundo e terceiro suspeitos – o primeiro também morreu em confronto com o Bope na tarde de ontem – ocorreram na noite de segunda-feira (11).

Francinei da Costa Ramos, de 38 anos, estava na Comunidade Lagoa de Fora, no km-9, zona rural de Macapá, quando foi localizado pelo Bope, após levantamento da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com a polícia, assim que avistou as viaturas chegando, Francinei não obedeceu à ordem de parada e correu para dentro de uma casa. De lá, começou a atirar contra os policiais e acabou morto no revide.

Em Calçoene, município a 360 km de Macapá, Dionah Willian da Conceição Alfaia, de 21 anos, foi localizado no Distrito de Lourenço. Segundo a polícia, denúncias indicaram que havia um foragido da Justiça comercializando drogas e ele estaria envolvido na tortura de uma mulher que teve os dedos da mão cortados durante a execução na Ilha Redonda.

Segundo a PM, o suspeito correu e se abrigou dentro de uma casa quando percebeu a chegada da viatura. Lá dentro, armado com uma faca, tentou atacar uma equipe do 12º Batalhão e foi baleado. Willian ainda foi socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital do município.

Na casa onde ele estava, os policiais disseram ter encontrado porções de drogas.

A execução de Anderson Ramos e a tortura da esposa dele tiveram grande repercussão e revolta nas redes sociais devido à circulação dos vídeos produzidos pelos próprios assassinos e que mostraram a extrema violência do crime.