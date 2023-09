“Me sinto incluído e conheci pessoas como eu”, diz adolescente em Festival Paralímpico

Evento esportivo promove inclusão de pessoas com deficiência em Macapá. Ao todo, 170 crianças e adolescentes participaram da programação

Por CAROLINA MACHADO

O adolescente Gabriel Souza, de 13 anos, não enxerga desde que nasceu. Ele é um dos participantes do Festival Paralímpico Brasileiro – Núcleo Macapá, que aconteceu neste sábado (23) no campus da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Ele conta que se sente muito feliz em ter a oportunidade de participar de um evento que inclui pessoas com deficiência.

“Isso me faz muito bem. Já treino há oito meses nas modalidades de corrida, peso e disco. Percebi que nesse período eu comecei a me sentir mais independente. Aqui eu me sinto incluído e conheci pessoas como eu. E minha meta é evoluir e participar de competições nacionais e internacionais.”, afirmou.

O Festival Paralímpico contou com as modalidades adaptadas de atletismo, badminton, voleibol sentado e bocha, onde participaram 170 crianças e adolescentes.

No Amapá, o festival é realizado há 5 anos. Segundo Marlon Gomes, coordenador, esse ano o evento foi realizado em duas etapas, sendo a primeira em maio.

“Esse festival vem para darmos uma oportunidade a essas pessoas e descobrirmos novos talentos. Já identificamos algumas pessoas que tem algumas habilidades, mas ainda estamos aguardando sair o laudo médico que é sempre exigido”, explicou.

Segundo Gomes, no evento participam pessoas com deficiência e não deficiência.

“É um evento de inclusão. O aluno com deficiência participando junto com a pessoa com não deficiência. Todo mundo interagindo e participando juntos. É muito bonito ver essa integração e essas descobertas. Hoje o Centro de Referência possui 27 atletas bolsistas e a maioria deles foi descoberto nesses festivais. Então é uma programação que vale muito a pena participar”, concluiu o coordenador.

O Festival Paralímpico contou com o apoio do Governo do Estado do Amapá e da Prefeitura Municipal de Macapá.