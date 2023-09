Prefeitura é condenada por abrir ruas sem consultar moradores

NO INTERIOR DO AMAPÁ

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Obras ocorreram em 2019 na comunidade quilombola de Vila Velha do Cassiporé, no município de Oiapoque

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, foi condenada a indenizar uma comunidade quilombola pela abertura de ruas sem consulta aos moradores. Para o Ministério Público Federal, autor da ação, afirma que a região é um sítio arqueológico e as obras deveriam ter sido acompanhadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A sentença, da 11ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), confirmou decisão de 1ª instância. A prefeitura será obrigada a destinar R$ 100 mil em políticas públicas, a título de danos morais coletivos.

De acordo com os autos do processo, as obras foram realizadas em 2019, durante a gestão de Maria Orlanda (PSDB), na comunidade de Vila Velha do Cassiporé. O MPF defende que as obras teriam que ter sido antecedidas por consulta prévia, já que causaria impactos.

Para o TRF1, “não há como mensurar o real impacto nos bens acautelados, pois as obras foram realizadas sem qualquer estudo arqueológico na área do empreendimento”.

O valor da indenização, de acordo com a sentença, precisa ser utilizado em obras de recuperação da área afetada, mas não define qual seria o perfil do investimento. A prefeitura também foi intimada a incluir o Iphan em todos os processos de licenciamento ambiental de obras que estejam em trâmite.

Neste caso, o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A partir de agora, a prefeitura tem 90 dias para elaborar o projeto de recuperação.