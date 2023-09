Trapiche Sta Inês: ambulantes ficarão no entorno até capacitação

O aumento do comércio e do fluxo de pessoas ocasionou a produção descontrolada de lixo e muita bagunça

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Empreendedores que ocupavam o estacionamento e áreas de acesso ao novo Trapiche do Santa Inês, na orla de Macapá, foram realocados para a Rua Beira Rio nesta terça e quarta-feira (5 e 6). Em blitz educativa, organizada pela Secretaria de Turismo do Amapá (Setur), os vendedores foram orientados sobre o uso indevido do espaço e descarte de lixos e resíduos.

Desde a inauguração, há duas semanas, o local tem sido o novo ponto de encontro para lazer e turismo na cidade. Entretanto, o aumento repentino do comércio e do fluxo de pessoas ocasionou a produção descontrolada de lixo, extrapolando as capacidades ágeis de manutenção e limpeza.

O Portal SN abordou a situação em 4 de setembro, exibindo montes de sacolas de lixo, garrafas de vidro, latas e cubas de isopor quebradas após o fim de semana. Bem como denúncias nas redes sociais de pessoas tomando banho no chafariz e fazendo churrascos nas áreas de passagem.

Segundo a Setur, os comerciantes que desejam vender alimentos e produtos no espaço de contemplação deverão passar por um chamamento público, conforme edital ainda em elaboração, que culminará com uma capacitação para os selecionados. A previsão é de 15 vagas, a depender de avaliação técnica, segundo a secretaria. Até o momento somente três ambulantes possuem autorização de uso para na área.

A ação de conscientização e fiscalização será semanal, até o lançamento do edital, para sensibilizar e informar a população e empresários sobre a preservação do ambiente coletivo. Entre os critérios para uso, os ambulantes terão a responsabilidade de realizar a limpeza e manutenção dos pontos de trabalho.

A secretária de Turismo, Anne Monte, ressaltou que os ambulantes não foram removidos de dentro do trapiche por conta do lixo que tem sido observado no local, mas sim porque não há espaço para todos e por isso, uma seleção pública será feita, com treinamento específico para empreendedores que ocuparem esse tipo de espaço.

“Tivemos várias solicitações de uso do espaço, mas não há local para todos. A nossa ação foi pacífica e quem não tinha credenciamento saiu ontem mesmo e foram enfileirados no estacionamento da via principal. Hoje pela manhã observamos que houve uma redução de 90% na produção de lixo”.

Em breve, o ponto turístico receberá lixeiras seletivas em barris de diesel personalizados.

“Entre as solicitações de uso faremos permutas com empresas para contribuir com a limpeza com a doação de lixeiras. Temos 15 lixeiras feitas em manilha, devido aos ventos fortes da região”, informou a secretária.

Segundo a secretaria, blitz educativas também abordarão os visitantes para orientar sobre o uso consciente do espaço coletivo.

“Não é porque é público que devemos usar de qualquer forma. A ideia não é o enfrentamento, mas sim de conscientização pacífica”, conclui Anne.

O trapiche foi inaugurado em 27 de agosto após 11 anos em obras. O espaço está aberto ao público diariamente e possui aproximadamente 8 mil metros quadrados distribuídos em deck com acessibilidade, área verde, chafariz, identidade visual feita por artistas amapaenses e iluminação em LED.