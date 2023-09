Trio alugava armas para execuções, diz polícia

Eles foram capturados em uma casa localizada no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois irmãos e uma mulher investigados pela Delegacia de Homicídios foram presos na manhã de hoje (27), com drogas, arma de fogo e mais de R$ 10 mil em espécie.

Os alvos estavam em uma casa localizada na Rua Hugo Alves Pinto (canal), no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

O delegado responsável pelas investigações, Leonardo Alves, contou com apoio do efetivo da Homicídios, Canil da Polícia Civil do Amapá. Os delegados Ederson Martel e Leonardo Leite também ajudaram a coordenar a ação contra o crime organizado.

Alves obteve informações que havia várias armas na residência do trio e que elas eram alugadas para o crime organizado, para cometimento de execuções. Um desses crimes ocorreu recentemente, no Bairro Perpétuo Socorro, na área conhecida como Caesinha, onde o dependente químico Sérgio Antônio de Oliveira, 35 anos, foi morto a tiros.

Contudo, apenas uma arma foi achada dentro da residência, juntamente com várias porções de crack e cocaína, e a quantia em dinheiro, possivelmente de procedência ilícita.

“Esse dinheiro, possivelmente tem relação com a venda de drogas ou com aluguel dessas armas de fogo, que é comum aqui na região do Perpétuo Socorro, diversos homicídios têm sido praticados aqui pelo crime organizado envolvendo facção, então a gente imagina e a investigação deve apontar que as armas eram alugadas e fornecidas para outros criminosos cometerem esses crimes. Um desses que foi preso é o responsável por alugar essas armas para execuções segundo as informações e as denúncias que recebemos”, informou o delegado.

A suspeita é que a casa também era usada como ponto de comercialização de entorpecentes, e que as demais armas que não foram encontradas na casa estejam alugadas.

A mulher é esposa de um dos homens presos. Até o momento da publicação desta matéria, a polícia ainda não havia confirmado a identidade dos presos.