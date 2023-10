Concurso: Tribunal de Justiça abre 58 vagas com salários de até R$ 8,5 mil

NO AMAPÁ

NO AMAPÁ

Inscrições começam no dia 13 de novembro e edital foi publicado hoje

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) publicou, nesta segunda-feira (30), o edital de um dos concursos públicos mais aguardados do estado. No total, foram abertas 58 vagas para servidores efetivos, além de cadastro reserva.

Serão 44 vagas para analista judiciário, com salário de R$ 8,5 mil, e 14 para técnico judiciário, com salário de R$ 6,5 mil. Ambas as funções têm direito a auxílio alimentação, auxílio saúde e outras bonificações.

O edital prevê 5% das vagas para candidatos com deficiência, e 20% para quem se declarar negro ou pardo.

As inscrições serão realizadas de 13 de novembro a 21 de dezembro, e as provas serão aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas em março de 2024.

Para visualizar o edital CLIQUE AQUI