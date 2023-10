Detento em liberdade condicional é executado em meio a famílias na orla

Crime ocorreu nas proximidades da pracinha da orla do Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que estava em liberdade condicional, respondendo por crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foi assassinado com seis tiros no fim da tarde deste domingo (8), nas proximidades da pracinha da orla do Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

A execução ocorreu por volta de 17h, na presença de dezenas de pessoas que se divertiam à beira do Rio Amazonas.

Carmilton Galvão Lopes, de 28 anos, estava em tratamento de saúde fora da prisão, sob monitoramento eletrônico. Contudo, o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, apurou que o criminoso havia rompido o lacre da tornozeleira e a retirou.

No momento do ataque, a região estava repleta de famílias e praticantes de esportes. Mesmo assim, os atiradores não se intimidaram. Testemunhas disseram que o atirador ainda conversou com o detento e, em seguida, o executou com tiros no peito e no rosto. Depois, fugiu de bicicleta com o apoio de um comparsa.

Inicialmente, as investigações apontam para uma execução motivada pela guerra entre facções rivais, mas a autoria do crime ainda é desconhecida.

Militares do 6º Batalhão fizeram incursões pela região, mas até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso.