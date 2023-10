Josenildo assume o PDT em Santana

A apresentação ocorreu durante convenção do partido na cidade.

Da REDAÇÃO

O deputado federal pedetista Josenildo Abrantes, assumiu a presidência do diretório regional da legenda em Santana – segundo maio colégio eleitoral do Amapá.

Ele foi eleito durante convenção partidária no último 27, com a participação de mandatários, filiados, simpatizantes e do presidente licenciado do diretório estadual, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

“Quem chega para compor o diretório, chega com a missão de honrar todo esse legado e também de contribuir com propostas inovadoras, com um diálogo permanente, valorizando as bases e promovendo a construção coletiva. Temos que continuar trabalhando por Santana, com Santana e para Santana”, destacou, Josenildo, que presidirá o diretório por dois anos.

Santana

O PDT teve alto desempenho em Santana nas últimas eleições. O eleitorado santanense ajudou o partido a levar representantes à Câmara de Vereadores Municipal, Assembleia Legislativa e as duas gestões de Waldez como governador, que venceu no município todos os pleitos nos últimos 20 anos

“Nós retribuímos essa confiança da população com importantes obras em Santana e no entorno da região metropolitana, como a Duplicação da Duca Serra, o asfaltamento de dezenas de ruas e avenidas, as Escolas Militares e de tempo integral, o Hospital de Santana com mais de 80% pronta para ser entregue, a Nova Nefrologia, os Convênios de limpeza urbana, o Centro de Arte e Cultura, os Centros comunitários, o Ciosp, o píer de segurança pública, a sede da Polícia Científica, o quartel da Polícia Militar e a Delegacia de Crimes Contra a Mulher”, reforça o ministro.