Com placar em 6 x 0, TRE retoma julgamento de Kaká e Sonize

Deputados na reta final da campanha: falta apenas o voto do desembargador João Lages para que o julgamento seja concluído

Por SELES NAFES

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) retoma, na tarde desta terça-feira (7), o julgamento do casal de deputados Kaká Barbosa (estadual) e Sonize Barbosa (federal), ambos do PL. O recordista de mandatos consecutivos como presidente da Assembleia Legislativa e a esposa dele podem perder os mandatos por crimes na eleição de 2022.

O julgamento foi interrompido na noite do último dia 30 após pedido de vistas do presidente do tribunal, o desembargador João Lages, que tinha voltado de uma dissertação de mestrado, e pediu mais tempo para analisar os dois processos.

O MP Eleitoral afirma nas ações que os dois parlamentares foram beneficiados por um esquema de transporte de eleitores e compra de votos. As investigações iniciaram com a apreensão de um veículo da campanha, pela Polícia Federal, no dia da eleição (2/10). O carro estaria transportando pessoas que tinham acabado de votar.

Dentro do veículo foram encontrados materiais de campanha e lista de eleitores, entre outras evidências. Diálogos no celular do condutor e de um cabo eleitoral, que foram apreendidos, demonstraram que votos estavam sendo comprados por R$ 50 em favor do casal, segundo a acusação.

O relator do processo, desembargador Carmo Antônio Sousa, também citou que as conversas de celulares demonstraram preocupações com o policiamento no dia da eleição, e que o condutor entrou em contradição no cruzamento de depoimentos de testemunhas.

Votaram pela cassação dos mandatos:

Desembargador Carmo Antônio Sousa

Juiz Anselmo Gonçalves

Juiz Normandes Sousa

Juíza Thina Sousa

Juíza Paola Santos

Juiz Orlando Vasconcelos

A maioria é pela condenação do casal, com aplicação de multa de R$ 10 mil por abuso de poder econômico. Falta apenas o voto do presidente João Lages, que marcou para hoje a continuidade do julgamento.