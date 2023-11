Estudante amapaense fatura o ouro nos Jogos Escolares Brasileiros

Victor Alejandro faz parte do projeto social CicloVili Visão do Amanhã, que oferece aulas do esporte gratuitamente a crianças carentes em Macapá.

Por JONHWENE SILVA, da Redação

O Amapá conseguiu mais um importante resultado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que ocorre em Brasília (DF) desde o dia 28 de outubro, e vai até a próxima quarta-feira (8).

O atleta Victor Alejandro, aluno da Escola Estadual José do Patrocínio, localizada no Bairro Fazendinha, zona sul de Macapá, faturou a medalha de ouro na categoria infanto-juvenil (12 a 14 anos) de ciclismo, neste fim de semana.

O garoto faz parte do projeto social CicloVili Visão do Amanhã, que oferece aulas do esporte gratuitamente a crianças carentes na Fazendinha. Alejandro pratica o ciclismo com o incentivo do pai e professor Vili Trindade, fundador do projeto.

“O Victor é um exemplo porque pedala desde os dois anos de idade e sem rodinhas na bicicleta. É um exemplo para os outros garotos e vinha treinando bastante para a disputa dos jogos escolares. Esse resultado nos deixa muito orgulhosos”, afirmou o pai Vili Trindade.

Atualmente, o projeto CicloVili conta com 49 alunos e o objetivo é chegar as 60 vagas. Lá, os participantes utilizam as bicicletas gratuitamente para desenvolverem as aulas. Segundo Vili Trindade, o menino Victor sempre demonstrou interesse em competições.

“Esse aluno gosta bastante de competições e isso o motiva bastante. Desde pequeno já participa das disputas locais e quando conseguia a vaga para os jogos escolares ficou muito feliz. Acho que é bom resultado para o Amapá que terá uma boa safra de garotos bons no pedal”, finalizou Vili Trindade.