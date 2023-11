Império do Povo contrata carnavalesco da Salgueiro para 2024

Presidente da agremiação está no Rio de Janeiro e fez o anúncio do experiente Edson Pereira.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com o acesso ao grupo especial do carnaval da Liga das Escolas de Samba do Amapá em 2023, a Escola de Samba Império do Povo, única agremiação do município de Santana, que fica a 17 km de Macapá, anunciou seu carnavalesco.

O presidente da entidade Wesley Braga que está no Rio de Janeiro, utilizou as redes sociais para informar o nome do experiente Edson Pereira, do Salgueiro.

A nação verde e branco terá como enredo ano que vem, “A Folia da Mãe de Deus, da Piedade”, contando a história da tradicional cultura religiosa da comunidade quilombola do Igarapé do Lago, zona rural do município de Santana. Wesley Braga antecipou que o carnavalesco, já vinha confeccionando desenhos das alegorias e do figurino da escola. Faltava apenas o anuncio oficial.

“Este ano nós teremos o Edson Pereira como carnavalesco que já vinha fazendo o desenho dos figurinos e das alegorias. Ficaram muito bonitos e agora a gente faz questão de anunciar que ele estará conosco em 2024. Estamos trocando muitas experiências e podem esperar, muitas novidades para a nossa escola em 2024”, antecipou Wesley.

Edson Pereira é um carnavalesco conhecido na Sapucaí pela suntuosidade. Teve sua primeira oportunidade em uma escola de samba como pintor. Mais tarde, virou figurinista com diploma da conceituada universidade de Iowa nos Estados Unidos. Sobre a Império do Povo, se diz encantando com o enredo escolhido.

“Eu me orgulho muito de estar fazendo parte dessa história. A Império do Povo está dando o ponta pé inicial e vamos lá, fazer essa linda história”, afirmou.

Wesley Braga não fez suspense em dizer que a expectativa é que a escola vá grandiosa para Avenida Ivaldo Veras, no sambódromo.

“A comunidade santanense, imperiana, que está esperando um carnaval com grandiosidade, se prepare porque vai ser muito além das expectativas”, promete.