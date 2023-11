Marido que matou esposa com o carro e tentou esconder corpo no porta-malas é condenado

Jesaias e Jaciara, que tinha 8 filhos. Ela foi atropelada de propósito pelo marido, que cumprirá quase 20 anos de prisão

Por SELES NAFES

Um dos casos de violência doméstica mais chocantes de 2022 teve desfecho nesta semana. O marido que matou a esposa atropelada, e ainda tentou esconder o corpo dela no porta-malas do veículo, foi condenado a quase 20 anos de prisão, em regime fechado. Ele não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Jesaias Rocha Meneses tinha 28 anos quando, na madrugada de 20 de março de 2022, atropelou e matou a própria esposa, Jaciara Baia dos Santos Figueiredo, de 38 anos. O crime ocorreu no perímetro urbano da BR-210, em frente ao habitacional Macapaba.

O criminoso foi flagrado por populares tentando colocar o corpo no porta-malas de seu Voyage. Assustado, ele fugiu do local deixando o corpo no asfalto. Ele ainda voltou ao local do crime, e acabou sendo preso em flagrante por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava alcoolizado e não tinha carteira de habilitação.

Na época, a perícia encontrou vestígios biológicos da vítima no para-choque traseiro, indicando que o carro em marcha ré foi usado como a arma do homicídio. Marido e esposa tinham arranhões pelo corpo, indicando que eles haviam brigado momentos antes.

Jesaias Meneses chegou a ser solto na audiência de custódia, mas teve a prisão decretada a pedido da Polícia Civil e do Ministério Público.

No último dia 16, os jurados consideraram o réu culpado de homicídio qualificado pelo sexo da vítima (feminicídio), pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além da fraude processual (tentativa de esconder o corpo). No julgamento, ele chegou a admitir o crime, mas disse que não teve intenção de matar Jaciara.

Ao anunciar as penas que totalizaram 19 anos e 6 meses, a juíza Lívia Cardoso fez uma triste ponderação sobre a situação dos filhos da vítima, que precisaram ser adotados por parentes.

“Além de interromper a vida de uma mãe de família com oito filhos, causou profunda dor e separação familiar, pois os filhos menores tiveram que morar com parentes em casas separadas, o que vem provocando danos psicológicos e emocionais nos filhos, principalmente, nos que são crianças e adolescentes”, comentou a

Ela também condenou Jesaias a pagar uma indenização de R$ 64 mil para os oito filhos de Jaciara.