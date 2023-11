Mulher doente e abandonada com os filhos recebe poucas doações

Situação delicada ocorre no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A mulher que foi abandonada doente e com 5 filhos pequenos pelo marido, no município de Santana, a 17 km de Macapá, começou a receber ajuda da população e auxílio do poder público. Marcilene Silva Andrade, de 30 anos, teve o drama contado pelo Portal SelesNafes.com na semana passada.

Sem ter como sustentar as crianças, a situação era desesperadora. Sem poder trabalhar por causa de um quadro de neurofibromatose tipo 2, doença genética rara que atinge o sistema nervoso central, ela e os filhos sobreviviam com a ajuda de vizinhos no Bairro Igarapé da Fortaleza.

Quando a reportagem chegou ao local, a mulher estava sem os remédios controlados que precisa tomar, com a filha de 3 meses que nasceu prematura sem faldas e sem o leite recomendado pelos médicos e os filhos de 7, 5 e 3 anos, que apresentam problemas na fala, haviam comido apenas um pedaço de frango doado por um vizinho o dia todo – eram 18h de sexta-feira (3).

Após a publicação da reportagem, que voltou ao local nesta segunda-feira (6), a família começou a receber ajuda, que ainda é insuficiente, mas já amenizou a fome das crianças e da mãe. Foram mantimentos, uma cesta básica e alimentos (proteínas) de anônimos. As crianças também ganharam roupas.

A necessidade de um tipo de leite para prematuros, temporariamente, está sanada já que Ester ganhou sete latas do leite especial. Apesar disso, a bebê vai continuar realizando o acompanhamento médico em uma unidade de saúde do bairro.

“Graças a Deus consegui ajuda. Eu já estava desesperada, porque é só eu e as crianças. Pessoal veio aqui e pegou meus documentos para tentar uma bolsa família”, afirmou Marcilene.

A família também foi visitada por técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc) de Santana, que fez a coleta de dados para inscrição no Cadastro Único de programas sociais federais para garantir o benefício do Bolsa Família.

Além disso, a bebê de Marcilene, a pequena Ester, também estava doente, recebeu medicamentos para ajudar no tratamento.

“Agradecemos muito a vocês. Após a veiculação [da matéria], pessoas apareceram para ajudar. A gente fica muito feliz porque a Marcilene está doente e junto com a bebê, não conseguia fazer nada. Agora, as coisas começaram a melhorar”, diz dona Zedina Ferreira, vizinhas que vinha ajudando a família.

Mesmo com a ajuda, vizinhos vão continuar com a campanha. Os interessados em realizar a doação em dinheiro, podem enviar através da chave pix (96) 97400-1738, em nome de Marcilene Silva Andrade. Os que preferirem doar pessoalmente, o endereço fica na Travessa Igarapé do Lago, Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana.