Professor preso injustamente por 4 anos luta por indenização

Por CAROLINA MACHADO

Mais de 10 anos depois de conseguir provar sua inocência, o ex-professor que passou 4 anos preso no sistema carcerário do Amapá por um crime que não cometeu, ainda luta para ser indenizado.

Antônio Pereira Barbosa Filho, hoje com 64 anos, está de volta a seu estado de origem, São Paulo, onde exerce a função de consultor empresarial. Ele desenvolveu um software para o sistema prisional que possibilita o reconhecimento do detento através da íris. O programa foi oferecido ao Governo Federal e está em fase de negociação.

O ex-professor foi solto em 2012 do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) após uma carta anônima ser achada no lixo da prisão por um colega de cela dele. Àquela altura, estava preso por 48 meses sem julgamento.

Os detalhes do conteúdo, que rendeu a liberdade a Barbosa e a condenação do pastor evangélico Jackson Nepomuceno, estão nos autos do processo que tratou homicídio de Elizelda Freitas da Silva, morta aos 26 anos, em março de 1999, com 27 facadas.

Barbosa foi entrevistado pelo Portal SelesNafes em novembro de 2017. Hoje, 6 anos depois, ainda à espera de justiça por sua prisão, ele voltou a conversar com a reportagem e relembrou o drama que marcou para sempre a sua vida.

Acompanhe a entrevista:

Como foram aqueles anos preso?

Foram os piores da minha vida. Primeiro por ser inocente e segundo porque passei por duas rebeliões na época. E eu nunca sabia se ia acordar no dia seguinte.

Quais os maiores desafios que você enfrentou na cadeia?

Foi ter vivido naquele lugar e nunca ter tido desavença com ninguém. Muitos, inclusive, me pediam ajuda para escrever cartas para o Tribunal de Justiça.

Como era a convivência com outros presos? Como você se sentia?

A minha convivência com os detentos do pavilhão onde fiquei sempre foi amigável. Eu me sentia normal, porque eu não estava muito preocupado aonde eu estava e sim em provar a minha inocência. E outra, quem está lá dentro é ser humano como qualquer outro. São todos seres humanos. E como eu tinha respeito por todos eles, não é à toa que nunca aconteceu nada comigo, porque eu sempre tratei a todos com respeito lá dentro ao ponto de muitos deles, que não sabiam ler e escrever, muitas vezes me pediam para escrever cartas para eles para enviar para a família, mandar para juiz e assim por diante. Mas eu me sentia normal em meio a seres humanos normais aqui fora. A única diferença é que lá são pessoas que cometeram delitos, diferente aqui de fora. Mas são todos seres humanos.

Em quem você se agarrava? Qual era a sua fé? Deus?

Eu sou espirita, e durante todo tempo que estive lá me apeguei ao Pai, pois Ele sabia da verdade e eu sabia que Ele ia me ajudar.

Quanto você está pedindo de indenização?

Só meu advogado quem sabe… desculpa. Ele fez os cálculos em cima de uma taxa monetária.

Na sua opinião, de quem foi o erro que lhe colocou preso?

Totalmente da polícia local. Pois estava mais interessada em resolver o crime do que achar o verdadeiro culpado. Inclusive, várias provas foram criadas contra mim. Provas essas que sumiram dos autos do processo.

Ainda sobre o Iapen, parece que você dava aulas para os detentos e desenvolvia outros serviços. Parece que desenvolveu até um software lá dentro. Fale-me sobre isso.

Durante o tempo que eu estive lá, eu não lecionei. Eu era professor, mas eu era professor fora de lá. Durante o período que eu fiquei lá, eles permitiram que trabalhasse na área administrativa na área de informática, onde eu desenvolvi um sistema de gestão prisional, que, infelizmente, quando eu saí de lá eu retirei ele porque uma das diretoras que havia lá no momento disse que era pra que eu fizesse isso porque ela não admitia que um detento fosse capaz de fazer um trabalho desse tipo e ela não ia aceitar isso. Aí eu peguei e retirei, né? Infelizmente, era o pensamento dela. Mas eu fiz isso e hoje eu estou aprimorando ele e já estou em contato com alguns órgãos do Governo Federal para vender esse meu software que, inclusive, é um dos principais que vai ter nele é o reconhecimento de detento através da íris. Então estou trabalhando nele ainda e negociando com o governo isso.

O que você faz da vida hoje em dia?

Graças a Deus, desde que a justiça me liberou para responder em liberdade, em São Paulo, e eu fui absolvido, eu voltei para São Paulo e voltei à minha antiga profissão, que é consultoria empresarial, que é o que eu faço hoje. Inclusive, eu tenho minha própria empresa de consultoria. Mas eu espero ser indenizado pelo Governo. Faz mais de dez anos que eu estou lutando por isso e até agora nada.

Mesmo recebendo o valor da indenização, você vai ficar em paz?

Não tem valor que pague a paz espiritual que alguém possa ter. Como também não existe uma borracha que apague o passado. Tudo que aconteceu comigo no passado sempre vai estar na minha mente, independente do valor que eu venha receber de indenização do Governo do Estado do Amapá, sempre vou lembrar disso, sempre! Isso é uma coisa que você carrega pelo resto da vida e pra vidas futuras também. Você nunca esquece.