Vitrines assumem clima natalino e ofertas começam a surgir no comércio de Macapá

Por IAGO FONSECA

Quem passa pelo centro comercial de Macapá já nota uma movimentação típica do fim de ano. Lojas se dividem entre as grandes promoções de novembro e as decorações natalinas, que começam aos poucos a ocupar as vitrines.

Fachadas com números chamativos, vitrines decoradas e produtos nas calçadas são algumas das formas que os comerciantes tentam chamar a atenção do público, que ainda apresenta movimento tímido.

Com os descontos chamativos e grande estoque, Isabelle Menezes, supervisora de uma loja de calçados e roupas esportivas, na Avenida Padre Júlio, conta que a empresa espera conquistar clientes em novembro, em busca de melhores vendas para as festas de fim de ano.

“Estamos com movimento tranquilo, o fluxo aumenta nos fins de semana e no pagamento das pessoas. Nos preparamos muito antes para as vendas de fim de ano, temos o novembro black com estoque organizado e preparado para que encontrem o que procuram rapidamente. Sem dúvida isso já capta os clientes para o mês de dezembro”, afirma a supervisora.

Segundo Isabelle, a empresa aumentou o número de funcionários para o quarto trimestre de 2023, bem como planeja uma nova organização e valores para vendas do Natal.

“Aumentamos de 6 para 12 vendedores no momento e ainda aceitamos currículos, tudo para atender a demanda com equipe grande e preparada”, conclui.

Por outro lado, o momento mais aguardado do comércio também é visto como oportunidade para novos negócios, com propostas diferentes para experimentar o mercado.

É o caso da empresária Adália Sá, que pela primeira vez abre uma loja no Centro Comercial. Com espaço inaugurado há um mês, Adália mostra entusiasmo nas vendas, com maior expectativa para o fim do mês.

“Estamos com expectativas altas para esse fim de ano, com reforço de estoque com foco em roupas para festas. Nossas roupas são inspiradas no estilo coreano, estrangeiro, que normalmente não se vê em Macapá, então faremos uma Black Friday no fim do mês para dar saída nas peças”, afirma a empresária.

Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio, 83% de 120 empresas entrevistadas esperam que as vendas deste ano sejam melhores em relação ao ano passado. Em 2022, o comércio de Macapá estimou cerca de R$ 34 milhões em vendas durante o Natal.

Além disso, 63% dos entrevistados afirmam que anteciparam estoques, enquanto 38% farão pedidos depois acordo com a demanda.

Em relação a promoções, os comerciantes apostam em um aumento nas oportunidades de negócios, com descontos especiais de 10 a 70% em algumas lojas.

Segundo Frank Elson, diretor administrativo do Instituto Fecomércio, a pesquisa revela que o otimismo grande pelos comerciantes, com surpresas em relação às datas comemorativas.

“A pesquisa revela, também, que o segmento que mais se destaca é o de serviços. Vimos uma busca por capacitação e treinamento de profissionais e funcionários, investimento em marketing e vitrines. São pessoas qualificadas para desenvolver prestação de serviços e atendimento ao público”, revela o diretor.