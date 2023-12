Acusado de matar servidor da Prefeitura de Macapá morre em tiroteio com a PM

Confronto ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado como autor de um latrocínio morreu em tiroteio com policiais da Operação Paz, nesta quinta-feira (14), no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá. O caso aconteceu numa área de mata do Bairro Nova Esperança.

Lucas Oliveira da Silva, de 25 anos, chegou a ser socorrido ao hospital da cidade, onde o óbito foi confirmado.

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado pela esposa. Ela contou que Lucas Oliveira era faccionado e o verdadeiro responsável pela morte de Luan Amaral Dias, funcionário terceirizado da Prefeitura de Macapá, assassinado em assalto quando trabalhava na pavimentação asfáltica de uma via no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. O crime ocorreu no dia 8 de setembro de 2022.

A troca de tiros entre Lucas e a polícia ocorreu após denúncia feita por um transeunte, informando ter visto um indivíduo em via pública, armado, sem camisa, com os cabelos pintados e tatuagens no braço.

De acordo com a PM, ao avistar as viaturas, o suspeito se abrigou numa área de mata e, de lá, teria disparado pelo menos cinco vezes em direção aos militares, momento em que iniciou o revide.

Além de um revólver calibre 38, os policiais encontram porções de drogas no bolso da bermuda que ele usava.