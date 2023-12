Amapaense vai às compras e lota comércio de Macapá

Roupas lideram intenção de compras de fim de ano. Clientes devem pretendem comprar até 5 presentes, de acordo com pesquisa

Por IAGO FONSECA

A poucos dias do Natal, muitos amapaenses iniciaram a corrida ao Centro Comercial de Macapá em busca de promoções para presentear. Roupas, brinquedos e calçados lideram as intenções de compras, de acordo com pesquisa do Instituto Fecomércio.

O fluxo repentino de pessoas é reflexo não só da proximidade da data especial, mas também da quantidade de presentes que as pessoas pretendem comprar. O instituto, estima que cada consumidor compre de 3 a 5 produtos.

A autônoma Ana Rodrigues, moradora do Bairro Ilha Mirim, aguardou os pagamentos acumularem para comprar presentes para a mãe, filhos e netos. Ana adquiriu confecções e calçados para dar sete presentes.

“Comprei uma sandália para mim. Para a família só roupas, até o brinquedo que eu ia dar para meu netinho desisti e também será roupa”, revelou Ana.

Já Bruna Dias foi de Santana até Macapá em busca de preços baixos e qualidade. Apesar de não ainda não ter definido presentes, ela estima que também comprará confecções.

“Acho que serão uns três presentes, para família, marido e filho. Procuro roupas masculinas e brinquedos. Aqui em Macapá têm roupas diferenciadas”, comentou Bruna.

Para as festas da virada, o traje ainda devem ser o diferencial das vendas. Pelo menos é o que espera Aline Cristine, gerente de vendas de uma loja na Rua Cândido Mendes.

“Muita gente vem procurar vestidos para o ano novo, mas no final levam até o que não se encaixam no que queriam. O cliente leva as roupas mesmo não sendo de fim de ano”, comentou a lojista.

Durante as datas festivas o comércio funciona em horários diferenciados. No domingo (24), véspera de Natal, algumas lojas do Centro Comercial estarão abertas até às 22h, outras fecharão mais cedo, às 20h.

“Sabemos da correria e da expectativa por todos aqueles que vão ao centro comercial, shopping centers e supermercados, fazer suas compras. Então teremos um horário dilatado até a véspera de Natal, principalmente com as lojas de varejo alimentar abrindo até a meia-noite”, afirmou Franck Elson, diretor do Instituto Fecomércio.

O vestuário representa 55 % dos itens mais procurados, seguido dos brinquedos, com 31% e brinquedos com 22%, de acordo com a pesquisa do instituto.

Grande parte entrevistados informou que vai pagar as compras à vista, onde 45% vai utilizar dinheiro em espécie e pix, 25% vai pagar no débito e 29% no crédito.