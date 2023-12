Após noite de fé com Pe. Fábio de Melo, fim de ano continua com Super Pop e Chiclete

Show do Padre Fábio na noite de ontem (13), na Praça do Santuário de Fátima.

Após uma noite de muita fé e canções para Deus com o Padre Fábio de Melo, a programação do fim ano da Prefeitura de Macapá continua no próximo dia 22 com a ‘Chegada do Papai Noel’, que percorrerá a orla da cidade até o Mercado Central.

Esses dois eventos fazem parte do Natal Luz, que teve início com a Cantata Natalina, formada por servidores públicos municipais, seguida do show do Padre Fábio na noite de ontem (13), na Praça do Santuário de Fátima, na região central da capital.

“Foi uma honra estar aqui nessa cidade tão linda e tão acolhedora. Eu me senti em casa, cantando para essas pessoas tão queridas e tão cheias de fé. Eu espero voltar mais vezes e levar um pouco da luz e da paz que eu recebi aqui”, declarou o Padre Fábio antes de encerrar a apresentação.

Revéillon da Cidade

No dia 29 começa o Revéillon da Cidade, programação de três dias consecutivos que vai trazer dois shows nacionais e a aparelhagem de som Super Pop, a partir de 19h na Praça do Barão, no Centro de Macapá.

Confira a programação completa:

22 de dezembro

Chegada do Papai Noel

Local: Orla e Mercado Central

29 de dezembro

Atração nacional: Super Pop Live

Local: Praça do Barão

30 de dezembro

Chiclete com Banana

Local: Orla da Macapá

31 de dezembro

Os Barões da Pisadinha

Local: Orla de Macapá