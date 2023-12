Atleta de MMA agride esposa com filha no colo

Crime ocorreu em Oiapoque, neste domingo. Marido foi preso

Por SELES NAFES

Um lutador de MMA foi preso em flagrante, neste domingo (17), depois de agredir a esposa que estava com a filha deles no colo. O crime ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A identidade do acusado não foi divulgada pela Polícia Civil, mas o Portal SN apurou que se trata do atleta Júnior Garrote, de 46 anos, que treina numa academia no Bairro Infraero, em Oiapoque.

Um vídeo mostra o momento da agressão. A mulher caminha carregando a menina de três anos quando é agredida e cai. Uma mulher tenta interferir e também é agredida.

De acordo informações apuradas pelo Portal SN, os dois são casados há quatro anos. Na delegacia, a vítima relatou que já tinha levado um tapa na cara do marido, mas preferiu não denunciar.

Ontem, os dois discutiram porque, supostamente, a esposa teria saído de casa com a criança sem avisar o marido, que estava embriagado. Ele foi tomar satisfações com a vítima, que acabou sendo agredida.

A prisão foi feita por uma equipe comandada pelo delegado Charles Corrêa.

Júnior Garrote foi encaminhado para a audiência de custódia por lesão corporal, perseguição, injúria e outros crimes no âmbito da violência doméstica.

Na semana passada, também em Oiapoque, uma mulher foi morta pelo marido que usou uma camisa para enforcá-la. Na delegacia, o feminicida alegou que perdeu a cabeça com a esposa que seria usuária de drogas e estaria causando muitos problemas em decorrência do vício.

O corpo dela foi abandonado em um matagal. A vítima deixou três filhos órfãos.