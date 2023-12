Centro pede doações para crianças especiais em atendimento odontológico

O CEO recebe doações de brinquedos, acessórios novos e usados em bom estado, roupas, revistas, calçados, e livros infantis.

Por IAGO FONSECA

O clima natalino já chegou e motivou a reabertura do Cantinho da Alegria pelos profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Amapá. O espaço reúne doações de brinquedos, roupas, livros e revistas para presentear crianças e pacientes com necessidades especiais durante atendimento no centro de Macapá.

A segunda edição do projeto foi aberta nesta segunda-feira (4) e se estende por todo o mês de dezembro, com distribuição dos presentes a cada atendimento realizado. O centro atende em média 24 pacientes por dia, por isso, os organizadores recebem as doações.

A proposta é promover a continuidade dos tratamentos com o incentivo dos presentes, para amenizar os medos e mudar as experiências dos pacientes com os procedimentos, explicou George Araújo, diretor do CEO.

“Todas as crianças e pacientes especiais atendidos são encaminhados ao cantinho da alegria. Lá, eles escolhem o que quiserem entre o que estiver exposto. Muitas crianças sofrem com ansiedade e muitos já possuem experiências traumáticas, por esses e outros motivos, muitas crianças são muito resistentes a aceitar os procedimentos odontológicos”, reforçou George.

O CEO recebe doações de brinquedos, acessórios novos e usados em bom estado, roupas, revistas, calçados, e livros infantis para dar mais opções para as crianças e demais pacientes. Após cada procedimento, eles são encaminhados para o Cantinho para escolherem um presente.

“Outro fator importante é o social, a maior parte de nossos pacientes são de famílias carentes e nesse período de festas natalinas é muito satisfatório trazer um sorriso de felicidade a essas crianças que tanto necessitam”, concluiu o diretor.

As doações podem ser feitas durante todo o mês de dezembro na recepção do CEO Amapá, na Avenida Duque de Caxias, entre as Ruas Jovino Dinoá e Odilardo Silva, atrás do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima.