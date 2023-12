Dono de bar tradicional de Macapá é assaltado mais uma vez

Militares do 1º Batalhão e da Força Tática fizeram uma varredura na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.

Um ano e meio depois de ter sido baleado durante um roubo, o empresário dono de um dos mais tradicionais bares de Macapá foi novamente assaltado em sua residência, que fica atrás do empreendimento.

O crime ocorreu na madrugada deste domingo (3), quando três assaltantes armados invadiram a casa de José Roberto, dono do Alayke Bar, no Bairro do Trem, na zona sul.

A vítima relatou à Polícia Militar do Amapá que, num momento de distração dos criminosos, ela e seus parentes conseguiram se refugiar e se trancar em um dos cômodos do imóvel e ligaram para o 190.

Após alguns minutos, os bandidos decidiram fugir antes da chegada da PM. Militares do 1º Batalhão e da Força Tática fizeram uma varredura na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos.

Segundo o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), nervoso, o empresário não conseguiu informar se os assaltantes teriam levado algum objeto.

Em maio do ano passado, José Roberto também teve a casa invadida por três criminosos armados que renderam ele e sua família. Ele foi acordado pelos assaltantes dentro do seu quarto.

Durante a ação criminosa ele foi ferido com 4 tiros. Foi levado pelo filho ao Hospital de Emergência, que fica a 11 quadras do local. Na ocasião, os bandidos fugiram levando um revólver do empresário.