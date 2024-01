Em Macapá, Guarda Municipal será armada

Atualmente, a GCMM possui 521 guardas e, inicialmente, 200 passarão por um treinamento, que vai iniciar no dia 22 de janeiro.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

A Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM) vai passar a utilizar armas letais, assim como como as forças policiais. A aquisição de 50 armamentos, sendo 8 carabinas e 42 pistolas, será feita no próximo dia 15 de janeiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28) pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODE).

Segundo o governante, a medida de justifica por ser considerada uma polícia administrativa ostensiva e fazer parte das forças de segurança.

Atualmente, a GCMM possui 521 guardas e, inicialmente, 200 passarão por um treinamento, que vai iniciar no dia 22 de janeiro. Eles serão divididos em cinco equipes de quarenta pessoas.

De acordo com o comandante da instituição, inspetor Mauro Dias, serão priorizados os guardas que atuam diariamente no policiamento ostensivo embarcado e os que atuam em grupamentos nas ruas.

“O treinamento será feito por uma empresa credenciada pela Polícia Federal nas dependências da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), localizada no Bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá, conforme a lei permite e da maneira que a Polícia Federal cobra. Mas a maior parte deles já tem uma noção básica de como funciona o armamento”, explicou Mauro Dias.

O comandante da Guarda destaca a importância do prefeito de Macapá, Dr. Furlan, em ter atendido a esse anseio da por conta do risco que os guardas correm, principalmente nas rondas realizadas nas ruas. Os guardas utilizam a tonfa, conhecido popularmente como ‘cassetete’, a arma de choque spark, algema e colete balístico.

“Tínhamos essa deficiência de armamento letal porque arma de choque nem sempre detém uma pessoa. No Dia do Trabalhador, vimos uma pessoa em uma mototaxi que vinha conduzindo em alta velocidade e a gente acabou se deparando na hora da busca pessoal com uma arma de fogo e vimos também que ele tinha passagem pela polícia. Então precisamos disso porque de madrugada fazemos o policiamento tático ostensivo e nos deparamos muito brigas de facções, por exemplo. Então, para a gente dar segurança aos nossos munícipes, precisamos ter também a nossa segurança”, declarou.

O inspetor explicou que o pagamento do curso e da aquisição dos armamentos foram feitos pela Prefeitura com recursos do tesouro municipal.

No Brasil, as Guardas armadas são em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador, Vitória. No Amapá, o município de Laranjal do Jari já possui Guarda armada.