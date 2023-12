Emenda de Aldilene cria polos para formação de professores em 5 municípios

Texto original do governo previa polos apenas em três municípios

Da REDAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Amapá aprovou a proposta do governo do Amapá que cria polos da Universidade Aberta em vários municípios, com uma emenda que eleva de três para cinco a quantidade de cidades atendidas. A emenda foi apresentada pela deputada Aldilene Souza (PDT).

O texto original do projeto de lei do Executivo previa a criação de polos da Universidade Aberto do Brasil Macapá, Oiapoque e Laranjal do Jari. No entanto, os deputados aceitaram a emenda proposta por Aldilene Souza acrescentando Amapá e Porto Grande.

A UAB oferta cursos de licenciatura, formação inicial e continuada para profissionais da educação básica do Amapá.

“A aprovação unânime destaca o apoio dos deputados à proposta, evidenciando um esforço conjunto para fortalecer o acesso ao ensino superior no Estado”, avaliou a deputada.

“É uma vitória para a educação em nosso estado. A inclusão dos Polos Acadêmicos em Porto Grande e Amapá representa um avanço significativo na promoção de oportunidades educacionais em áreas que precisam de atenção especial”, finalizou.

Agora, o texto final segue para sanção do governador Clécio Luís (SD), que tem o poder de sancionar ou vetar o texto.