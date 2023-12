Fazendinha é preparada para shows do Réveillon 2024

Governador Clécio fez visita técnica ao local que receberá show de Zeca Baleiro

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O balneário da Fazendinha, a 8 quilômetros do centro de Macapá, está recebendo uma ação de limpeza e troca de iluminação para parte da programação do Réveillon 2024, que vai acontecer no próximo sábado (30). O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), fez uma visita técnica ao local, na tarde desta terça-feira (26), acompanhado da equipe de governo.

“Nós já estamos há duas semanas aqui trabalhando porque o local estava bem deteriorado e bem vandalizado. Estamos fazendo desde o básico, que é a limpeza da praia, das vias. Estamos fazendo também reposição de areia, enfim, consertando as coisas que estão quebradas. Vamos repor as luminárias, trocá-las por LED, tudo o que for necessário fazer para deixar a Fazendinha em condições de receber o Réveillon”, afirmou o governador.

A programação montada para o dia 30 conta com o show nacional de Zeca Baleiro e de artistas locais, como Brenda Melo, Hannah Paulino e Patrícia Bastos.

Na mesma noite, também haverá a apresentação da aparelhagem paraense Carabao, na Rodovia do Centenário, na Zona Norte da capital.

O evento conta com a parceria do Ministério do Turismo e o setor privado, através de recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).