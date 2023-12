Fim de ano deve movimentar R$ 26 mi no comércio de Macapá, diz pesquisa

Estudo ouviu 400 consumidores e apontou que 80% da população macapaense pretende ir às compras durante esse mês.

Por CAROLINA MACHADO

Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio revelou que o período natalino deve movimentar R$ 26 milhões na economia da capital amapaense. O estudo, realizado no período de 17 de novembro a 2 de dezembro, ouviu 400 consumidores e apontou que 80% da população macapaense pretende ir às compras durante esse mês.

De acordo com o diretor do Instituto Fecomércio, Franck Elson, as compras não serão feitas apenas em função do dia do Natal, mas sim pelas confraternizações de fim de ano.

“Isso cria um fluxo muito grande de presentes. Então, cada entrevistado relatou que dará em média de 3 a 5 presentes, que vão de R$ 50 a R$ 200”, afirmou.

Para 74% dos entrevistados que irão presentear, a opção de compra será por pelo menos três presentes. Aqueles que pretendem comprar de quatro a cinco somam 16%. Os que devem presentear com mais de 5 presentes representam 11%.

O vestuário representa 55 % dos itens mais procurados. Em seguida, são os brinquedos, que representam 31%. Depois vem os calçados, com 22%, perfumaria e cosméticos, com 16%, e lembrancinhas, com 12%.

A pesquisa mostrou que a data será comemorada por 90% dos macapaenses, o que vai movimentar o comércio de gêneros alimentícios, com a preparação de almoços e ceia de natal.

A maioria dos entrevistados informou que vai pagar as compras à vista, onde s 45% vai utilizar dinheiro em espécie e pix, 25% vai pagar no débito e 29% no crédito.

O centro comercial será o local onde a maioria das compras será feita. 65% dos entrevistados informaram que pretendem comprar no centro comercial e 15% em shopping center. Além disso, 8% informou que fará compras online.

13º salário

Sobre o 13º salário, 49% dos entrevistados informaram que utilizarão o recurso para quitar dívidas de cartão de crédito, contas de água, luz e telefone, empréstimos, mensalidade escolar, IPVA e compra de material escolar; 19% pretende utilizá-lo para a compra de presentes; 14% pretende guardar na poupança; 10% irá usar o dinheiro para reformar a casa e 5% pretende viajar.