Norte do AP terá chuvas intensas, avisa Iepa

A capital, Macapá, não deve escapar das chuvas, segundo a previsão.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Instituto de Pesquisas Científicas do Amapá (IEPA) divulgou a previsão climática a véspera e a noite de Natal no Amapá. O meteorologista Jefferson Vilhena compartilhou as informações para a população ficar preparada.

Segundo ele, os modelos meteorológicos e climáticos estão sinalizando chuvas para o estado, concentrando-se principalmente na porção norte, nos municípios como Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho. Para essas regiões, espera-se que as precipitações ultrapassem os 70 milímetros diários, especialmente no sábado (23).

A capital, Macapá, também não vai escapar das chuvas. A previsão é que elas caiam ao longo do sábado. O cenário não é diferente para os municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, ao sul, e Oiapoque e Calçoene, ao norte, que também devem enfrentar chuvas intensas no sábado.

No entanto, a esperança de uma trégua surge no domingo, quando o tempo tende a clarear um pouco mais. Ainda assim, chuvas podem persistir em todo o estado, à exceção de Laranjal e Vitória. Os acumulados são estimados entre 40 a 50 milímetros.

Durante a noite de Natal, a virada do dia 24 para o dia 25, o tempo se mostra instável, especialmente sobre Calçoene, Amapá e Pracuúba, que podem registrar chuvas intensas durante o dia. Consequentemente, a virada promete ser úmida e fria.

Na capital, Macapá, as variações climáticas prometem uma celebração diversificada.

“A nossa virada no Natal, durante a nossa ceia, alguns habitantes podem observar chuvas fracas até mesmo pancadas rápidas de chuvas fortes, assim como outros podem não observar eventos de chuvas durante as suas ceias, principalmente nos bairros da zona norte da capital amapaense e também por esses interiores que ficam acima da linha do Equador”, esclareceu Vilhena.