Ornamentação na Avenida Santana agrada a população

Decoração foi instalada em trecho de uma das vias movimentadas do município, que fica a 17 km de Macapá

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Quem transita por um trecho de uma das vias mais movimentadas do município de Santana, a 17 km de Macapá, não pode deixar de perceber como o cenário ficou mais iluminado e cheio de encantos natalinos. A Avenida Santana recebeu decoração especial, agradando muito os moradores.

A decoração foi instalada há cerca de uma semana, no trecho entre as ruas Presidente Emílio Médici e Euclides Rodrigues. Recentemente, a via recebeu serviço de pavimentação asfáltica e sinalização. Quem mora há mais de 40 anos no local, aprovou a ornamentação. É o caso do aposentado Manoel Soares, que ficou surpreso.

“Ficou mesmo muito bonito. Eu vim morar aqui na Avenida Santana quando ainda era só um caminho e depois ficou só poeira. Agora, com asfalto e luz de natal, meus netos aproveitam e gostam de vir aqui para o meio da calçada para bater foto. Eles ficaram felizes, e eu também fico”, revelou.

A decoração chegou também em frente ao prédio da administração municipal, onde curiosos param carros para tirar fotos. O casal Rodrigo Santos e Cristiane Silva costuma caminhar no local, e acredita que os enfeites natalinos enchem o coração de esperança.

“Está tudo muito lindo e isso emociona com a proximidade do Natal. A gente até mudou o horário da nossa caminhada que era um pouco mais cedo para apreciar a decoração durante a noite. Realmente, está aprovada”, destacou Cristiane.

O motorista Roberto Sanches também usa a Avenida Santana para caminhar ao lado de seu cão “Lufi”, e gostou do que viu.

“Há muito tempo não via uma decoração legal como essa. É como se isso motivasse as pessoas a terem o espirito natalino. Eu e o Lufi gostamos bastante”, finalizou.