Sem mortes violentas, Natal amapaense registra incêndios e afogamentos

Segundo a o Corpo de Bombeiros, entre os dias 23 e 26, sete incêndios foram registrados.

Por IAGO FONSECA

Incêndios, afogamentos e lesões por arma de fogo foram as maiores ocorrências registradas pelas forças de defesa e segurança do Amapá no fim de semana do Natal. Diferente de 2022, a Polícia Militar não registrou homicídios dolosos, nem culposos.

De acordo com a PM, nos dias 23 e 26, o município de Santana, a 17 km de Macapá, registrou apenas duas ocorrências envolvendo tiros, mas sem vítimas fatais.

Já os bombeiros registraram princípios de incêndio em residências no Bairro Coração, em Macapá, e no município de Porto Grande, nos dias 23 e 24. Na segunda-feira (25), outros dois incêndios em residências foram contidos por populares nos Bairros Santa Rita e Congós, bem como focos de fogo em vegetações e entulhos.

Ainda na segunda-feira, o Grupamento Marítimo e Fluvial dos Bombeiros atuou no resgate do corpo de um homem de 22 anos, morto por afogamento no Rio Vila Nova, em Santana, sem indícios de violência. Nesta madrugada de terça-feira (26), outro homem, de 33 anos, foi vítima de afogamento na orla de Macapá.

O Portal SN entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Amapá para acompanhar as entradas nos Hospitais de Emergência, mas não obteve retorno da Assessoria de Comunicação.