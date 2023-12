TRE do AP substituirá mais da metade das urnas eletrônicas

Mais de 1,3 mil equipamentos de última geração vão entrar em operação em 2024

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) vai substituir mais da metade das urnas eletrônicas nas próximas eleições, em outubro de 2024. No total, 1.332 novas urnas, modelo 2022, foram enviadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Isso nos coloca entre os mais modernos do Brasil. São urnas com uma tecnologia de última geração não apenas em braile, mas também em áudio. Tecnologia que nos dá o que precisamos”, comentou o presidente do tribunal, desembargador João Lages.

Ao todo, o tribunal vai 2.150 urnas eletrônicas (modelos 2020 e 2022) em 372 locais de votação nos 16 municípios, que estão divididos em 10 zonas eleitorais.

A quantidade de eleitores do Amapá ultrapassou os 554,7 mil, que irão votar em 1.861 seções. O estado não totaliza nem meio por centro do colégio eleitoral brasileiro.

Apesar disso, a eleição não será barata. O tribunal usará mais de R$ 10 milhões para realizar o pleito, 5,75% a mais do que nas eleições de 2022.