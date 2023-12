Vereadores votam hoje destino de Breno Almeida

Prefeito é acusado de crime de responsabilidade. Parecer de uma comissão processante da câmara aponta 12 irregularidades

Por SELES NAFES

A Câmara Municipal de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, votará na noite desta sexta-feira (22) o parecer da comissão processante que apurou irregularidades na gestão do prefeito Breno Almeida (PRTB). O parecer da comissão é pela cassação do mandato.

Os 11 vereadores de Oiapoque foram convocados ontem (21) para a sessão de julgamento do processo administrativo, por meio de edital assinado pelo presidente da Câmara, Ueslei Teles (SD). De acordo com o documento, os vereadores terão 15 minutos para ler requerimentos e outras peças, e o prefeito poderá apresentar defesa oral durante duas horas.

A comissão trabalhou durante 50 dias na apuração, e o relatório indicando a cassação do mandato foi aprovado por dois votos a um, após empate e voto de minerva do presidente da comissão.

Na sessão de hoje, marcada para as 19h, haverá votação nominal SIM ou NÃO sobre o parecer da comissão. O voto será aberto, ou seja, cada parlamentar precisará declarar verbalmente o posicionamento. O relatório aponta 12 irregularidades, entre elas:

Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (gasto com pessoal)

Descumprimento de repasse de 50% para a educação infantil

Descumprimento de repasse do Fundeb

Ausência de prestação de contas 2021 e 2022 ao Tribunal de Contas

16 inadimplências Cauc (Cadastro de Adimplência Única Federal)

Corte das árvores da Avenida Barão do Rio Branco, contrariando recomendação do Ministério Público

Ausência de constituição de dívida ativa, ou seja, o município não sabe quem deve os cofres e nem o quanto deve

Déficit financeiro de R$ 14 milhões dos exercício de 2021 para 2022

Retenção de descontos do INSS do servidor, de R$ 65 milhões

Breno Almeida foi afastado do cargo em outubro por decisão da Justiça Federal, no inquérito que investiga as obras de urbanização da Avenida Barão do Rio Branco, a principal via da cidade. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, ele acabou sendo preso em flagrante por posse ilegal de de centenas de munições.