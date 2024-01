Abandono e estupros: os problemas que novos conselheiros tutelares vão enfrentar

Solenidade de posse ocorreu no Auditório da Fecomércio, no Centro da capital.

Por CAROLINA MACHADO

Foram empossados nesta quarta-feira (10) 30 conselheiros tutelares de Macapá eleitos em 2023. São 15 titulares e 15 suplentes que irão compor os Conselhos Tutelares das zonas norte, sul e oeste. A solenidade de posse ocorreu no Auditório da Fecomércio, no Centro da capital.

Nicolas Pereira atuou na zona oeste e agora será conselheiro da zona norte. Mesmo sem precisar números, ele relata que em 2023 as ocorrências mais comuns estavam relacionadas a abandono de incapaz e estupro.

“Tivemos muitas ocorrências dessas naturezas. E vale destacar que é muito importante que a comunidade venha para esses órgãos porque eles são a porta de entrada para que a gente possa estar tomando todas as providências junto às redes. Além disso, a comunidade é peça fundamental na garantia dos direitos da criança e do adolescente, pois as coisas acontecem dentro de casa”, afirmou o conselheiro.

Uma das metas relatadas por Pereira é trabalhar unido com a administração pública.

“Porque é ela quem nos dá subsídio para que a gente possa avançar dentro desse equipamento. Além disso, precisamos estruturar os Conselhos Tutelares porque nós temos muitas dificuldades dentro desses equipamentos. Dessa forma, sem dúvidas, poderemos dar mais qualidade ao nosso serviço na garantia de direitos da criança e do adolescente”, enfatizou.

De acordo com o presidente Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Jefferson Figueiredo, até o fim de março os números de atendimentos realizados em 2023 em Macapá poderão ser divulgados.

Os conselheiros empossados exercerão a função por quatro anos. Para o Conselho da Zona Norte, foram eleitos titulares Nicolas Pereira, Edivan Souza, Marcio Valois, Elizete Trindade e Thiago Lopes. Como suplentes, foram eleitos a Professora Nete, Jéssica Zona Norte, Josiel Moreira, Oda Mendes e Alan Reis.

Para o Conselho da Zona Sul, foram eleitos titulares Rozana Duarte, Edna Rodrigues, Cris Souza, Huelma Medeiros e Josy Conselheira. Como suplentes, foram eleitosJoão Neto, Edcarlos Santoos, Ramon Leite, Miguel Soares e Waldir Cosme.

Para o Conselho da Zona Oeste, foram eleitos titulares a Pastora Rosane, Camila Azevedo, Cláudia Souto, Osvaldo Brabo e José Dias. Como suplentes, foram eleitos Alielson Sena, Gleica Michele, Helton Costa, Tatina Neves e Romário Brito.