Acusado de ‘dificultar processo’, prefeito afastado perde recurso

Prefeito afastado desde novembro de 2023 tenta retornar ao cargo negando que tinha conhecimento de desvios da ex-secretária. Foto: Reprodução

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O desembargador Rommel Araújo, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), negou pedido do prefeito de Serra do Navio (distante 220 km de Macapá), Elson Belo (Avante), para que fosse suspensa a liminar que o afastou do cargo por 90 dias. Entre os motivos comentados pelo magistrado na decisão está o de que o gestor não tem sido “colaborativo” com o processo judicial.

“…A postura do agravante não tem sido colaborativa com a Justiça”, destacou o magistrado, acrescentando que Elson teria feito “pouco caso no cumprimento da decisão”, e que ele estaria dificultando “ser intimado de qualquer ato judicial”.

O desembargador avaliou que existem outras situações de desvio de dinheiro que estão sendo apuradas em 10 ações judiciais de improbidade administrativa contra o prefeito.

Elson foi afastado pela Câmara Municipal em agosto, mas voltou após decisão liminar. No entanto, em novembro, ele foi afastado pela justiça por 90 dias, no processo que apura pagamentos ilegais à ex-secretária de Finanças Gabriela Souza Machado Bispo.

De acordo com as investigações, ela teria incluído mais de R$ 52 mil no próprio salário, entre 2021 e 2023. A operação foi feita com a senha do prefeito. Elson Belo se defende afirmando que é normal a senha ficar com a secretária, e que isso não quer dizer que ele tinha conhecimento do que ela fazia na folha de pagamento.

Até agora, o afastamento determinado pela justiça termina no início de fevereiro.