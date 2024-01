Ajudante de pedreiro é executado com único tiro no peito

O homicídio ocorreu no conjunto Macapaba. O jovem era considerado uma pessoa correta pelos moradores

Por LEONARDO MELO

Um homem foi executado com um tiro no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá, no início da tarde deste sábado (6). A polícia ainda não localizou testemunhas e nem fez prisões.

Nenhuma autoridade policial se pronunciou até o fechamento deste texto, por isso, existem poucos detalhes sobre o homicídio, que ocorreu por volta das 12h30.

A vítima foi identificada Romário Tavares Quaresma, de 29 anos. O crime ocorreu na quadra 1, bloco 14. A perícia constatou que Romário recebeu apenas um tiro certeiro, no peito, e morreu no local.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Portal SN, ele não tinha passagem pela polícia e era ajudante de pedreiro. Moradores informaram que a vítima era um vizinho trabalhador e correto, sem queixas sobre comportamento ou envolvimento com criminosos.

A Polícia Civil do Amapá está com uma equipe no local, mas tem dificuldades para levantar informações sobre a identidade do matador. Moradores alegaram que correram para se proteger quando ouviram o disparo, por isso não teriam visto quem cometeu o assassinato.