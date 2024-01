Amapá amplia vacinação para gripe após alta de síndromes respiratórias

Procura pelo imunizante ainda é baixa, com pouco mais de 24% dos amapaenses vacinados contra a influenza

Por IAGO FONSECA

A vacinação contra a Influenza foi ampliada nesta quinta-feira (18) para todas os públicos no Amapá após tratativas da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) com o Governo Federal. A medida surge após o aumento de casos de gripe e Covid-19 durante o inverno amazônico. A campanha contra a gripe segue até 29 de fevereiro.

Antes, somente crianças, idosos, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, professores e pessoas com comorbidades podiam se vacinar. Segundo o órgão, a procura pelo imunizante no Amapá ainda é baixa, com pouco mais de 24% da população amapaense vacinada contra a influenza.

“As salas de vacinas já estão abastecidas desde novembro do ano passado, conseguimos uma quantidade de doses extras e toda a população do estado vai poder se vacinar, hoje a gente tem nas portas de entrada dos hospitais os sintomas gripais, temos também a Covid. Então, a gente precisa ter essa compreensão, precisamos ter o público vacinado, que as pessoas procurem Unidades Básicas de Saúde e atualizem a sua carteira”, explicou Claudia Monteiro, superintendente da SVS.

O município de Santana é o que possui menor cobertura com somente 15,19% da população vacinada. Macapá tem apenas 18,72% e Ferreira Gomes 24,42%. De acordo com a SVS, o estoque de vacinas contra a influenza chega a mais de 135 mil doses, que serão distribuídas de acordo com a demanda dos municípios.

Covid-19

Para a SVS, os casos de Covid estão sob controle. Entretanto, além da Influenza, o número de pacientes positivados com a covid têm aumentado no Amapá. Até 11 de janeiro, 589 casos de Covid foram confirmados.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Amapá, até 17 de janeiro foram registrados 1.726 casos positivos, com 16 pacientes internados. Desses, três estão em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e os demais em leitos clínicos. Um salto de 193% em uma semana.

Dados da Superintendência apontam que de 2021 a janeiro de 2024 apenas 7,1% do público infantil de 6 meses a menores de 3 anos havia recebido as três doses de vacina contra a Covid-19, já as de 3 a 4 anos representam 8,7% do público vacinado. Entre crianças de 5 a 11 anos, a cobertura vacinal com três doses representa 14,8%.

“Chamamos a atenção para todas as vacinas que as crianças precisam tomar, temos o sarampo que precisa ser monitorado, a Covid, a Influenza e febre amarela. Estamos em um estado diferente do resto do Brasil, precisamos ter um cuidado especial com as nossas crianças, que é o público que é mais afetado”, concluiu a superintendente.