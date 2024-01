AP confirma 1ª morte por dengue hemorrágica e investiga novo caso

Jovem de 25 anos morreu no Hospital de Oiapoque, na última quarta-feira (10); nesta sexta, equipe solicitou remoção de uma jovem em estado grave

Por SELES NAFES

O exame feito no Laboratório de Fronteira (Lafron) confirmou que o paciente que morreu no Hospital de Oiapoque (590 km de Macapá), na última quarta-feira (10), tinha dengue hemorrágica. A informação é da Vigilância em Saúde da prefeitura de Oiapoque.

O paciente, de 25 anos, deu entrada na terça-feira com febre e vômito, e acabou evoluindo para um “choque hipovolêmico”, quando há perda considerável de sangue. O exame ficou pronto hoje de manhã.

O Portal SN apurou que existem mais um caso suspeito, sob investigação.

“Estive hoje no Hospital de Oiapoque, e fui informado que a equipe médica solicitou a remoção (para Macapá) de uma jovem com suspeita de dengue hemorrágica, em estado grave”, informou o coordenador de Vigilância em Saúde de Oiapoque, Adelson Lima.

A Secretaria de Saúde do Amapá (Sesa) ainda não se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com Lima, as unidades de saúde municipais e, principalmente o hospital, estão recebendo grandes demandas com pacientes apresentando sintomas de síndromes gripais, que têm características semelhantes com as da dengue.