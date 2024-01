Após prisão do 2º envolvido em execução no Gruta, polícia pede ajuda da população

Cena do crime brutal, onde corpo foi encontrado: Bruno Ferreira, o “Poupex”, é procurado por desferir os golpes de faca que mataram a vítima numa emboscada

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um dos envolvidos na morte de um homem de 22 anos durante uma emboscada no igarapé do Gruta, no Bairro Zerão, zona sul de Macapá, teve a foto divulgada pela Polícia Civil do Amapá nesta quarta-feira (31). A PC pediu ajuda da população para localizar Bruno Silva Ferreira, de 25 anos, o “Poupex”. Ele teria dado as facadas que mataram a vítima.

De acordo com as investigações, Lohan Brendo de Oliveira da Silva, o “Lorranzinho”, foi atraído por quatro homens para uma cilada na beira do igarapé. Depois de ser espancado, o jovem foi morto com facadas no pescoço e no peito.

O corpo dele foi encontrado enrolado em uma lona amarrada com cordas no dia 25 de julho de 2023, em uma das margens do Gruta.

Dos quatro identificados como autores, um chegou a ser preso em flagrante. O segundo morreu em confronto com a PM e o terceiro foi preso na semana passada. Agora, a polícia procura Poupex, que já foi indiciado por homicídio qualificado, organização criminosa e ocultação de cadáver.

As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Mauro Ramos. Ele acredita que Lohan tenha sido morto na disputa entre facções.

O delegado divulgou o disque denúncia da Delegacia de Homicídios (96 99170-4302) para quem tiver informações que levem ao paradeiro do criminoso, com garantia de sigilo.