Breno diz ser alvo de conspiração motivada por ‘interesse no petróleo’

Prefeito afastado afirma que (possível) chegada da Petrobras é o verdadeiro motivo da tentativa de cassar seu mandato

Compartilhamentos

Por HUMBERTO BAÍA, de OIAPOQUE

O prefeito afastado de Oiapoque (590 km de Macapá), Breno Almeida (PRTB), disse no fim da tarde desta quarta-feira (3) que irá acompanhar presencialmente a sessão da Câmara Municipal, marcada para a próxima sexta-feira (5), quando será votado o parecer que pode cassar o mandato dele. Num vídeo gravado em Macapá na casa de assessores, o prefeito convoca a população e diz ser alvo de uma conspiração motivada pelo interesse na exploração de petróleo.

“Querem cassar o meu mandato que foi conquistado com o voto popular, na democracia”, afirma.

“Estou indo presencialmente (à sessão). Não vou fugir. Estou indo com o coração tranquilo e consciência limpa de que não sou culpado desses crimes”, acrescenta.

Ainda no vídeo, Breno Almeida lança uma teoria curiosa ligada a possível exploração de petróleo na região, processo que ainda não obteve nem a autorização de pesquisa pelo Ibama.

“Querem me afastar porque vocês sabem que com a chegada da Petrobras a política está voltada com os olhos para Oiapoque. Querem cassar um prefeito que trabalhou pelo povo de Oiapoque”.

No início de dezembro, Breno Almeida foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga obras de urbanização da principal avenida da cidade. Ele está afastado por determinação judicial pelo prazo de 90 dias. A Câmara Municipal vai votar nesta sexta o relatório da comissão processante que apurou irregularidades no contrato da obra e outras denúncias.

Uma delas, inclusive, teria sido assinada por um suposto laranjal do prefeito em exercício, Climar Fontineles. O motorista que assina o documento afirma que recebeu dele R$ 5 mil para apresentar a denúncia.