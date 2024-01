Carro cai de ponte e motorista fica preso nas ferragens

Acidente ocorreu na Rodovia Perimetral Norte, a 138 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12) na Rodovia Perimetral Norte (BR-210), que liga Macapá a municípios do centroeste do Amapá.

A vítima foi um homem, identificado como Edvaldo Silva Franco, de 49 anos. Ele conduzia um carro, que despencou de uma ponte e caiu em um pequeno riacho a 138 km de Macapá. A localização fica entre a sede urbana do município de Porto Grande e o distrito do Cupixi.

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, mas a suspeita é que, por falta de iluminação, o motorista tenha percebido o rio quando estava muito próximo e não houve tempo de frear. O veículo era um pequeno caminhão baú, que caiu “em pé” e ficou escorado no barranco, com a cabine do motorista inundada.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá chegaram ao local era por volta de 5h, ainda estava escuro. Um vídeo do local do acidente mostrou a vítima sendo resgatada das ferragens. Os bombeiros tiveram que cortar a lataria do automóvel para retirar o motorista.

As imagens que circularam em grupos de redes sociais mostram o motorista já retirado dos destroços. Ele foi imobilizado e colocado em uma maca. Os militares usam cordas para retirá-lo do rio, que tem pelo menos 6 metros de altura entre a ponte e o leito do riacho.

Enquanto a maca era puxada pelas cordas, dá para ver que o motorista estava acordado, ele usa um dos braços para se segurar. Viajantes pararam os carros na via para acompanhar o resgate.

Edvaldo foi socorrido ao Hospital de Emergência da capital. Ele estava consciente, mas com a perna esquerda fraturada e hematomas no rosto.