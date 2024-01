Em Macapá, CUFA ganha sede própria para desenvolver ações

Espaço fica localizado no Centro de Macapá e conta com copa que será adaptada para workshops de gastronomia comunitária

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Central Única das Favelas no Amapá (Cufa-AP) ganha nesta sexta-feira (26) sede própria na capital do estado, Macapá. O prédio fica localizado no Centro da cidade, em frente à Praça do Barão.

O prédio é construído numa área de 179 metros quadrados e conta com recepção, secretaria, salas de atendimento, para reuniões e outra multiuso, para realização de cursos, rodas de conversa e formações diversas. A copa-cozinha do prédio vem ainda sendo adaptada para servir também como espaço para capacitação e workshops de gastronomia à comunidade.

Segundo a presidente da Cufa Amapá, a Alzira Nogueira, a sede tem uma função social importante.

“Servirá, também como ponto de referência para a articulação de ações que busquem melhorar as condições de vida nas favelas e comunidades urbanas”, explicou.

A inauguração acontecerá a partir das 16h, com a presença do senador Randolfe Rodrigues (sem partido) e do governador Clécio Luís (SDD). Randolfe destinou R$ 500 mil para a construção do espaço e a obra foi executada pelo Governo do Estado.

“Valorizar quem vive na favela, nas áreas de pontes e baixadas do nosso Amapá é dar oportunidades. Estamos do lado de quem mais precisa e deseja melhorias: mais saúde, educação, cultura, e uma chance de vencer! Vamos dar visibilidade a potencia que é a favela.”, disse o senador.