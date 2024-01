Líder comunitário é assassinado durante partida de futebol

Nildo Costa acompanhava a partida, e sempre estava envolvido em projetos comunitários. Foto: Carolina Machado/SN

Por OLHO DE BOTO

O presidente da Associação Desportiva Recreativa do Bairro dos Congós, Nildo da Costa Moreira, foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira (29), na arena de futebol onde mantinha um projeto social que atende crianças de 10 a 15 anos, na Rua Claudomiro de Moraes com Avenida Cabo Velho, na zona sul de Macapá.

Segundo a Polícia Militar do Amapá, o crime foi cometido por dois criminosos que estavam de bicicleta e vestidos com camisas preta e vermelha. A vítima teria sido atingida por ao menos quatro disparos e morreu na chegada ao Hospital de Emergências de Macapá.

No momento que a dupla chegou atirando, ocorria uma partida de futebol e Nildo estava numa das margens da arena, nas proximidades da cabine do locutor.

Após o ataque, a dupla fugiu sem ser reconhecida. Uma equipe do 1º Batalhão chegou a fazer buscas pela área, porém, ninguém foi preso.

De acordo com o perito Odair Monteiro, da Polícia Técnica do Amapá, o líder comunitário foi morto com tiros de uma pistola 9mm. As cápsulas foram deixados no local pelos bandidos.

A motivação da execução anda é desconhecida, mas moradores disseram à reportagem do Portal SN que Nildo era administrador de um grupo de WhatsApp onde costumava denunciar criminosos e conduzir debates as vezes polêmicos envolvendo a comunidade.

Nildo iniciou em 2021 uma biblioteca comunitária, construída debaixo de uma arquibancada da arena do bairro, que antes era uma lixeira viciada. Com mais de 1,8 mil livros, o projeto ganhou doações e mobilizou crianças e adolescentes do bairro.