Membro de bando que invadiu casa e executou rival é preso

Pablo Eduardo Oliveira dos Santos teria sido o primeiro a invadir residência da vítima e efetuado os primeiros disparos

Por LEONARDO MELO

Um dos integrantes do bando que executou com quase 50 tiros um homem na frente de duas crianças em Santana, em dezembro do ano passado, foi preso pelo delegado Rogério Campos, da 1ª DP, durante o fim de semana, no Bairro Paraíso.

Pablo Eduardo Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi preso em sua casa e já era monitorado pela inteligência da Polícia Civil. Ele é integrante de uma facção, responde por tráfico de drogas e teria sido o primeiro a entrar na residência de Maurício Machado Ferreira, de 40 anos, e dado os primeiros disparos.

Ao todo, cinco criminosos participaram da execução e três ainda estão soltos. De acordo com o delegado Rogério Campos, a execução foi motivada pela guerra entre facções em Santana. O motorista que havia dado apoio foi preso na mesma noite do crime em Macapá. O grupo invadiu a casa da vítima no dia 29 de dezembro e a executou na frente de duas crianças, uma delas foi pisoteada no momento do ataque.

“A equipe de investigação da 1ª DP de Santana logrou êxito na identificação dos cinco indivíduos. Um [o motorista] está no Iapen com mandado de prisão preventiva referente a esse caso. Os outros 3 estão sendo procurados por todas as forças de segurança pública e estão com a prisão preventiva decretada”, explicou o delegado.

Rogério Campos revelou ainda que Pablo Eduardo Oliveira dos Santos foi flagrado subtraindo um aparelho celular da residência da vítima.