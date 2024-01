Moradores passam o dia recolhendo besouros: “noite nunca vista”

Alcimar Monteiro, guia de turismo bem conhecido em Amapá, também relatou odor nas ruas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Moradores de Amapá, município a 310 km de Macapá, passaram esta segunda-feira (08) recolhendo quilos e quilos de besouros mortos. Chamados na região de “catorras”, os insetos invadiram a cidade em nuvens que pintaram de preto ruas e calçadas da cidade.

O guia de turismo Alcimar Monteiro, morador do município de Amapá, registrou a infestação durante a noite e mostrou um vizinho recolhendo os insetos da calçada pela manhã.

“Noite nunca vista nessa região. É comum no ‘inverno’ aparecer esses besouros conhecidos como catorras. Mas nessa quantidade nunca foi vista pelos moradores”, comentou Alcimar.

“As ruas todas pretas, infestadas de catorras, com moradores juntando grandes quantidades desse inseto. Impressionou a todos. Os moradores ficaram em pânico”, acrescentou.

Ainda segundo Alcimar, o odor também é forte nas ruas, porque os carros estão esmagando os insetos.

Mais cedo, um pesquisador em entomologia do Iepa ouvido pelo Portal SN explicou que, a princípio, as catorras não oferecem perigo aos serem humanos, mas dependendo do contato, podem causar irritação de pele.

O entomólogo explicou que é nessa época são comuns os aparecimentos, mas não nessa quantidade.