Pré-matrículas iniciam com 28 mil novas vagas no Amapá

Sistema ofertará vagas para escolas estaduais e municipais

Por CAROLINA MACHADO

Inicia no próximo dia 8 o período de pré-matrícula para alunos das escolas da rede estadual em todo o Amapá e municipal de Macapá e Santana. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e será dividida em três etapas, que terminarão no dia 25 de janeiro. Cerca de 28 mil novas vagas serão disponibilizadas para a população.

De acordo com o coordenador de Políticas Educacionais da Seed, Cleiberton Souza, a pré-matrícula consiste na fase que antecede a matrícula, onde o responsável vai selecionar a escola desejada.

“O sistema mostra as vagas disponíveis. À medida que essas vagas forem acessadas, esse número vai reduzindo. Quando encerram as vagas de uma referida escola, o sistema já aponta que não terá mais vaga”, explicou.

A primeira etapa, que acontece no período de 8 a 10 de janeiro, é para as creches da rede municipal e para as escolas de gestão compartilhada, que são as que atuam em parceria com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. Para essas escolas, se o nome do aluno for sorteado, o responsável (ou o aluno) deverá confirmar presencialmente a matrícula, que acontece de 17 a 19 de janeiro, nas respectivas instituições de ensino.

A segunda etapa acontece no período de 16 a 18 de janeiro e é voltada para os alunos da educação especial (Transtorno do Espectro Autista, deficientes e altas habilidades/ superdotação) e a confirmação presencial poderá ser feita entre os dias 16 a 19 de janeiro.

A terceira etapa acontece no período de 23 a 25 de janeiro e é direcionada às escolas de tempo integral e de ampla concorrência. A confirmação da matrícula poderá ser feita presencialmente entre os dias 23 e 26 de janeiro.

Para realizar a matrícula e pré-matrícula, será necessária a apresentação de documentos.

Certidão de Nascimento

RG do Estudante e do responsável

CPF do estudante e responsável

Comprovante de residência ou declaração

Cartão do SUS

Cartão ou declaração de vacina atualizado

Cartão ou comprovante do Bolsa Família

Foto 3×4 recente

Ressalva ou histórico escolar (no caso do não término do ano letivo, apresentar declaração contendo informação de aprovado).

Educação especial

Para os estudantes de matrículas prioritárias que necessitam de atendimento educacional especializado, será necessária a apresentação de laudo médico e/ou relatório pedagógico do atendimento da escola anterior.

A pré-matrícula poderá ser feita clicando aqui. Segundo Souza, os pais ou responsáveis que tiverem dificuldades com o acesso à internet, poderão ir à escola mais próxima ou à Seed.

“Vamos dar o suporte para esse acesso para que esse pai ou responsável consiga fazer a pré-matrícula. Mas se o pai fizer o procedimento por celular, será muito mais rápido do que num polo presencial”, alertou.

A Secretaria Municipal de Educação de Macapá informou que o cronograma completo de pré-matrícula será definido ainda nesta terça-feira (2). E, até o fechamento desta matéria, a Secretaria Municipal de Educação de Santana não informou o cronograma do município.

As aulas do ano letivo de 2024 na rede estadual iniciam no dia 15 de fevereiro.