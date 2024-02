AP registrou 196 estupros contra menores, mas números reais são maiores

Estatística foi divulgada na semana do Carnaval, depois que o governo e a Rede Abraça-me aderiram a uma campanha nacional

Da REDAÇÃO

Dados da Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá divulgados nesta terça-feira (6) pelo governo do Estado revelaram que 196 casos de violência sexual foram registrados contra crianças e adolescentes, em 2023. O governo do Estado anunciou que aderiu à campanha nacional “Pule, brinque e cuide – Unidos pela proteção de crianças e adolescentes”.

O programa do governo federal tem como objetivo fortalecer as iniciativas públicas nos estados para proteger menores de 18 anos. O Amapá mantém como principal esforço nesse sentido a “Rede Abraça-me”, que tem como sede a capital.

Equipes da Rede estarão no Sambódromo de Macapá, na próxima sexta-feira (9), quando começam os desfiles das escolas. Eles farão a distribuição de material educativo.

A SVS é informada dos casos de violência sexual contra menores porque as vítimas normalmente são atendidas na rede de saúde, alguns com coquetéis antivirais.

Dos 196 casos, a maioria foi contra meninas entre 10 e 14 anos. Os meninos abusados estão na faixa entre 5 e 9 anos. Contudo, o órgão acredita que os números verdadeiros são maiores, já que muitos casos não chegam às autoridades.

Para denunciar os crimes, basta usar o Disque 100, 24h por dia, qualquer dia da semana.

Em Macapá, a Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra Criança e Adolescente pode ser acionada pelo (96) 2101 -2714/ (96) 98401-9843.