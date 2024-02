Assassino disse que sangue da vítima na faca era de porco

Corpo da vítima foi encontrado a 80 km de Macapá, em 2023.

Por OLHO DE BOTO

A polícia identificou e indiciou um detento do Iapen como o responsável pela morte de um homem encontrado morto com mais de 60 facadas às margens da rodovia estadual AP-070.

O corpo foi encontrado no dia 14 de junho de 2023, avistado de dentro de um ônibus por uma passageira, a cerca de 80 km de Macapá, numa região conhecida como ‘Areial’, entre a capital e o município de Itaubal do Piririm.

A investigação foi conduzida pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios. Segundo ele, quatro dias depois do corpo da vítima ser encontrado, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá abordou, no Centro de Macapá, um suspeito que estava de posse de uma faca suja de sangue.

Na ocasião, o suspeito, identificado como Igor Soares Fernandes, afirmou aos policiais que se tratava de “sangue de porco”. Os militares descobriram que ele estava com um mandado de prisão por crime de homicídio.

“Foi solicitado exame pericial no instrumento e a perícia identificou que se tratava de sangue humano. Solicitamos a comparação com o DNA da vítima, confirmando que o sangue que estava na faca era o da vítima encontrada na Rodovia AP-70”, explicou o delegado Paulo Moraes.

A vítima foi identificada como Rondiclei Elivelton Nascimento, que era considerado foragido do sistema penal do Amapá. Após a confirmação por DNA, Igor foi levado do Iapen à Delegacia de Homicídios para interrogatório, na última sexta-feira (23).

Lá, ficou silêncio. Mas, as provas materiais foram suficientes para ele ser indiciado por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa da vítima), além de ocultação de cadáver e por pertencer a grupo criminoso.

“Representamos por sua prisão preventiva e demos cumprimento ao respectivo mandado judicial nas dependências do Iapen, onde o indivíduo se encontra custodiado”, completou o delegado.

O inquérito policial será encaminhado à Justiça.